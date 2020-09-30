الهلال في طريقه لخطف جناح برتغالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب لاعب فريق باوك سالونيكا اليوناني، الجناح البرتغالي أديلينو فييرينها (34 عاما) من التوقيع للهلال بعد انتهاء عقده الاحترافي الحالي مع ناديه.

وكان المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو، أبلغ إدارة النادي رغبته في ضم اللاعب حال تعطيل نادي جيانغسو الصيني صفقة انتقال مهاجمه البرازيلي اليكس تيكسيرا للهلال، وتجاهل العرض المقدم له (11 مليون يورو بحسب وسائل إعلام صينية) مقابل شراء المدة المتبقية من عقده الذي ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وكان لوشيسكو ألمح في مقابلة خاصة في برنامج total ftootball قبل أيام إلى رغبته في التعاقد مع أحد لاعبي باوك سالونيكا اليوناني يجيد اللعب في 4 مراكز بنفس الجودة الفنية، ويقصد بذلك اللاعب أنديلينو فيرينيها الذي سبق أن أشرف على تدريبه في نادي باوك اليوناني.

وينتظر أن يصل اللاعب مع وكيل أعماله للرياض في الأيام المقبلة لإنهاء المفاوضات وإتمام انتقال موكله الذي خاض 35 مباراة دولية مع منتخب بلاده البرتغال في الفترة من 2013 ــ 2016.

من جهة أخرى عدت صحيفة nanmuxuan الصينية نبأ استبعاد بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فريق الهلال من النسخة الحالية نبأ مفرحا للأندية الصينية، مشيرة إلى أن فريق جوانزوإيفرجراند باتا مرشحين قويين لتحقيق كأس البطولة الحالية.