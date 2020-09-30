شكرا لقرائتكم محمد فاروق: مصطفي محمد يتمسك بخوض تجربة الإحتراف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
قال محمد فاروق نجم الأهلي السابق إن مصطفي محمد، مهاجم فريق الزمالك، يتمسك بالرحيل للإحتراف الخارجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويرغب مصطفي محمد فى الخروج للإحتراف إلى أوروبا، بينما ترفض إدارة الزمالك رحيل اللاعب بسبب بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وشدد اللاعب على أن إغلاق باب القيد فى أوروبا سيكون يوم 5 أكتوبر المقبل، ومن ثم لن يتمكن مصطفى من الرحيل بسبب مباراة الرجاء فى بطولة أفريقيا والتى من المقرر لها يوم 18 من الشهر ذاته.
ويرفض اللاعب الرحيل فى فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات المقبلة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد فاروق: مصطفي محمد يتمسك بخوض تجربة الإحتراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.