شكرا لقرائتكم فيفا يوافق لاتحاد الكرة رسميا على تطبيق تقنية var فى كأس مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى فى الحصول على اعتماد الاتحاد الدولى لكرة القدم لبطولة كأس مصر اعتبارا من الموسم الحالى 19/2020 ضمن البطولات المسموح لها بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى مبارياتها .

يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى تحدياً محلياً جديداً عندما يواجه الترسانة مساء اليوم الأربعاء على ملعب ستاد السلام فى تمام الساعة الثامنة مساء، فى المواجهة التى تأتى ضمن مباريات الـ١٦ من بطولة كأس مصر، تأهل الأهلى لهذا الدور بعد فوزه على فريق بنى سويف بثلاثية مقابل هدف واحد، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز ليكمل مسيرته فى الكأس والمنافسة على اللقب، وأيضا تعد مباراة إعداد قوية وفرصة لمشاركة أكبر عدد من اللاعبين لتجهزيهم لمباراة الدور قبل النهائى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، التى من المقرر أن يواجه فيها الأهلى نظيره الوداد المغربى يوم 17 أكتوبر المقبل، بينما تأهل الترسانة لدور الـ16 بعد اطاحته بانبى عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل السلبى قبل أن يحسم الشواكيش المباراة بركلات الترجيح.

يدخل الأهلى مواجهة الترسانة وهو يعانى من غيابات عديدة أبرزها الثنائى أيمن أشرف وعمرو السولية بداعى الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة الأهلى أمام طنطا الماضية فى الدورى العام، كما يغيب على معلول المدافع الأيسر للقلعة الحمراء عن مباراة الترسانة بعد الموافقة على سفره إلى بلاده للمشاركة مع المنتخب قبل انطلاق معسكر نسور قرطاج، كما يغيب وليد سليمان عن المباراة بداعى الإصابة، فيما لازال موقف الثنائى جونيور أجاى وأحمد الشيخ محل شك لمعاناتهما من الإجهاد.

Advertisements

ويدخل السويسرى رينيه فايلر المباراة وعقله مع ملف استمراره مع الفريق الأحمر من عدمه، حيث من المقرر أن يسافر فايلر لمسقط رأسه سويسرا بعد انتهاء مباراة الشواكيش على أن يحسم قراره النهائى فور وصوله سواء بالموافقة على تجديد عقده لمدة شهر وقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات بطولة دورى أبطال افريقيا، أو استغلال احقيته فى فسخ العقد مع الأهلى دون دفع أى شروط جزائية فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر القادم، ويعلن الأهلى عن القرار النهائى فيما يخص مصير فايلر غداً الخميس وفقاً للاتفاق المبرم مع المدرب السويسري.

على الجانب الأخر يعانى الترسانة الذى ينافس فى دورى الدرجة الثانية من تدنى كبير فى مستوى الأداء وفى النتائج مما جعله عرضة للهبوط لدورى الدرجة الثالثة، ويسعى الفريق لتحقيق مفاجأة على حساب بطل الدورى واستغلال غيابات الفريق الأحمر المهمة، والظهور بشكل جيد وأداء مباراة تنافسية قوية.