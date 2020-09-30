شكرا لقرائتكم محمد سالم: الفوز على نادي مصر أعاد الثقة للاعبي المقاولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كتب: حسن السعدني
أكد محمد سالم مهاجم المقاولون العرب، أن الفوز الكبير لفريقه على حساب نادي مصر في الدوري بنصف دستة أهداف نظيفة أعاد للاعبين الثقة بعد غياب التوفيق الفترة الماضية.
قال سالم في تصريحات تليفزيونية: "المقاولون لديه هدف واضح في الموسم الحالي ويتواجد في المربع الذهبي منذ البداية ويملك لاعبين وجهاز فني على مستوى مميز".
وواصل: "أشعر بالراحة داخل المقاولون فهو بيتي والعب في صفوف الذئاب منذ الصغر، الأجواء داخل الفريق تساعد على النجاح".
وحرص المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على التواجد في غرفة خلع ملابس الفريق وتهنئة اللاعبين والجهاز الفني على الفوز الكبير الذي حقق الفريق على حساب نادي مصر بسداسية ليحقق الفريق رقمًا قياسيًا بأكبر فوز هذا الموسم وأكد فتحي للاعبين ثقته في تحقيق ختام جيد للموسم وتحقيق الهدف بالتواجد في المربع الذهبي والتأهل للبطولة الأفريقية.
وأضاف محمد سالم صانع ألعاب الذئاب الهدف السادس فى الدقيقة 66، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة عن طريق لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى صحب الهدف الثانى فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 .
وارتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 52 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 20 فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام.
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