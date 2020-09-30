شكرا لقرائتكم عبد المنصف: امامي طموحات كبيرة في كرة القدم.. واسعى لكسر رقم عصام الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عبد المنصف حارس مرمى وادي دجلة ، ان إدارة النادي ساعدتني كثيرا على تحقيق الارقام القياسية وامامي طموحات كبيرة فس المستقبل. Advertisements واضاف حارس مرمى دجلة في تصريحات تلفزيونية: "اسعى جاهدا للعودة مرة اخرى للمنتخب خلال الفترة القادمة ، واسعى لتحقيق رقم قياسي في مركز حراسة المرمى وتكسير رقم عصام الحضري". وتابع ؛ قادرين على تجاوز الازمة في جدول الدوري العام والبقاء هذا الموسم ، وتقديم مباريات جيدة الفترة القادمة من اجل حسم الاستمرار في الدوري .

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