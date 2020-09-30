شكرا لقرائتكم سيف الدين الجزيرى: تركيزى مع المقاولون وعقدى لموسمين وحديث العروض سابق لأوانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون العرب، أتمنى دخول الفريق فى المربع الذهبي فى جدول الدورى العام، وأن يستمر على مستواه حتى نهاية هذا الموسم .

وأضاف فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport ، على قناة on time sport، كنت ألعب فى طنطا ثم انتقلت الى المقاولون وكنت سعيد مع ابناء السيد البدوي وتجربتى كانت مميزة فى طنطا.

وواصل الجزيري حديثه قائلا أشعر بالراحة فى المقاولون العرب ومرتاح مع الجهاز الفنى للذئاب ، وأركز مع النادى حتى نهاية الموسم ولم ألتفت الى العروض المقدمة حاليا وتركيزى مع المقاولون حاليا والحديث عن عروض خارجية سابق لاوانه.

وتابع سعيد جدا مع الذئاب وعقدى يمتد الى موسمين ، وعماد النحاس مدرب كبير ويضاعف من طموحنا كلاعبين ويتعامل باحترافية مع اللاعبين وتنزل الملعب تلعب عشانه

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أعلن التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم المقاولون العرب عن تلقيه دعوة رسمية من منتخب تونس للإنضمام إلى نسور قرطاج فى معسكرهم المقبل، وذلك بعد تألقه مع المقاولون العرض، حيث سجل الجزيرى 11 هدفاً حتى الآن بعد ثنائيته فى شباك نادى مصر، خلال المباراة التى جمعت الفريقين قبل قليل على استاد عثمان أحمد عثمان بالجولة 30 وانتهت بفوز المقاولون بنتيجة 6/0، وقال الجزيرى فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت: أقدم أفضل ما لدى من أجل اللعب للمنتخب ووصلتنى دعوة رسمية للانضمام فى المعسكر المقبل، واصل مهاجم المقاولون: تلقيت خبر وفاة صديقى وجدتى هذا الأسبوع، وكان لابد من الفوز فى هذه المباراة لاستكمال مشوارنا بالدورى واحتفلت بصورة صديقى بعد الهدف وفاءً له.

واستعاد فريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس طريق الانتصارات، بعد الفوز العريض الذى حققه على ضيفه نادى مصر بسداسية نظيفة، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على استاد عثمان حمد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث أضاف محمد سالم صانع ألعاب الذئاب الهدف السادس فى الدقيقة 66، وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بخماسية نظيفة عن طريق لويس إدوارد الذى سجل الهدف الأول مع الدقيقة الأولى وسيف الجزيرى صحب الهدف الثانى فى الدقيقة 11، ويضيف محمد مجلى الهدف الثالث فى الدقيقة 18، قبل أن يعود إدوارد إلى احراز رابع الأهداف فى الدقيقة 30، ويختتم الجزيرى الوصلة التهديفية بهدف فى الدقيقة 47 .

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاولون إلى النقطة 52 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، فيما توقف رصيد نادى مصر عند النقطة 20 فى المركز الـ 17 وقبل الأخير بجدول مسابقة الدورى العام.