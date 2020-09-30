شكرا لقرائتكم والدة ميار شريف: ابنتى لها نظام خاص وحديثها مع صلاح رفع روحها المعنوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت السيدة آمال ثابت والدة ميار شريف لاعبة التنس المصرية، أن ابنتها لها نظام معين في حياتها الخاص، حيث تتدرب في مواعيد وتتناول الطعام في مواعيد محددة لدرجة أنها في بعض الأوقات لا تستطيع التواصل معها عبر الهاتف.

قال ثابت في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حديث نجلتها مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول رفع من روحها المعنوية بشكل كبير قبل مشاركتها في الدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس.

وتابعت أن نجلتها ظهرت في بطولة رولان جاروس وكأنها تشارك في البطولة منذ سنوات، مشيرة إلى أن نجلتها تضع هدف لنفسها في البطولة.

وواجهت ميار التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى عالميا سابقا، اليوم الثلاثاء، لكنها لم تخف وغادرت بطولة فرنسا المفتوحة وهي على ثقة أنها تنتمي إلى هذا المستوى.

Advertisements

وفازت اللاعبة المقاتلة البالغ عمرها 24 عاما، بالمجموعة الأولى أمام المصنفة الثانية، قبل أن تخسر 6-7 و6-2 و6-4، في مباراة استمرت ساعتين و15 دقيقة على ملعب فيليب شاترييه.

وقالت ميار: "لا أعتقد أني قدمت أفضل ما لدي، وأعتقد أنه كان بإمكاني القيام بالكثير من الأشياء بشكل أفضل".

وواصلت: "لكنك تعرف ماذا؟ أودع البطولة بشكل إيجابي، متحمسة للعمل بجدية أكبر، لأنني رأيت مستوى البطولة ورأيت أنه رغم عدم تقديم أفضل ما لدي كنت قريبة من الفوز على واحدة من أفضل اللاعبات في العالم، لذلك سأواصل العمل بجدية أكبر".

وأردفت: "لا زلت أملك مساحة كبيرة للتطوير والتحسن ما يمنحني المزيد من الأفضلية والدافع، ولا أستطيع الانتظار للعودة للملعب والتدريب والعمل بجدية أكبر، للعودة واللعب على هذا المستوى".