بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد تشاتشيتش بعد الفوز على الاتحاد

جدة - عمرو شويل

احتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة عقب الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري والفوز بهدف دون مقابل.

واحتفل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون بعيد ميلاد المدرب وسط فرحة وسعادة كبيرة.

حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بهدف دون ر، أحرزه الغانى جون أنطوى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة دخلها الفريق السماوى منتشيًا بفوزه على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

بهذا الفوز يواصل بيراميدز تضيق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 58 نقطة، حيث وصل بيراميدز للنقطة 57 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 7 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.