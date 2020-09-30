شكرا لقرائتكم صورة.. حفيد محمود الخطيب يحتفل على طريقة مؤمن زكريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام على "حفيد" محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بتقليد الحركة الشهيرة لمؤمن زكريا لاعب القلعة الحمراء، والتى كان يكررها مؤمن خلال احتفاله بالأهداف، قبل تعرضه للإصابة فى الجهاز العصبى والتى أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ومازال لاعب الأهلى يخضع للعلاج داخل وخارج مصر.

واقترح عدد من كباتن النادى الأهلى منح جزء من مكافأة الدورى الخاصة بجميع اللاعبين لمؤمن زكريا نجم الفريق السابق والذى يمر بوعكة صحية حالياً للمساهمة فى مصاريف علاجه المرتفعة، خاصة بعد اتخاذ إدارة النادى قراراً بصرف قيمة عقده بالكامل لمدة 3 سنوات خالصة الضرائب للوقوف بجانب اللاعب فى محنته.

وحرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، على مشاركة صورة احتفالات لاعبى المارد الأحمر بالتتويج ببطولة الدورى للمرة الـ 42 فى تاريخه عبر حسابه الشخصى بموقع فيسبوك، حيث ظهر لاعبى الفريق وهم يحتفلون بالتتويج على طريقته الخاصة لإهدائه لقب الدورى من داخل غرفة ملابس الفريق، وشارك زكريا صورة لاعبى الأهلى من داخل غرفة الملابس عبر حسابه، واكتفى بإضافة "قلب أحمر ونسر الأهلي" على الصورة لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج الـ 42 فى تاريخ القلعة الحمراء.