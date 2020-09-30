شكرا لقرائتكم خالد الغندور يهاجم احمد ياسر ريان ومحارب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق أن اللاعب احمد ياسر ريان وجه مجموعة من الألفاظ التي لا يمكن قبولها مشدداً على أنه قال للاعبي الزمالك والجهاز الفني: "أنتم فرقة ملط وآخركم المركز الثاني".

أضاف خالد الغندور خلال مقدمة برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "ياسر الريان من حقه الدفاع عن ابنه ده المنطقي بعد موقفه ابنه في مباراة الزمالك والجونة".

وتابع: "أطالب ياسر ريان لازم يتكلم مع ابنه ومن الضروري انه يعدل من سلوكه خلال الفترة القادمة، واسلام محارب اللي عمال بيعترض على العمال هو نفسه اللي ما قدرش يتكلم لما اتظلم في مباراة الأهلي ولم يقم بالتوجه لجهاز القلعة الحمراء

وشدد خالد الغندور: "انت مش مكسوف من أنك تتكلم يا اسلام محارب عن الزمالك الفريق الكبير.. ومكسوف تروح للنادي الأهلي وتقولهم أنتم ظالمين لما كرة الفاول بتاعك اتحولت جون في الدقيقة 96".