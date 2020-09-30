شكرا لقرائتكم محمد عادل: عماد النحاس لن بقبل بمنصب المدرب العام بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد عادل المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب ان عماد النحاس مستمر مع الفريق خلال الفترة القادمة ولا نيه لرحيله .

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واضاف عادل في تصريحات تلفزيونية؛ ان عماد النحاس لن يقبل بمنصب المدرب العام في الاهلي خلال الفترة القادمة خاصة وانه يقدم مع المقاولون مستوى مميز ويحقق نتائج جيدة مع الفريق منذ توليه قيادة الفريق. ولن يقبل ان يكون الرجل الثاني في اي فريق .

وتابع ان المقاولون يتمسك بعماد النحاس في قيادة الفريق ولا توجد نيه في رحيله عن الفريق ونقدم كل الدعم له لما يقدمه من مستويات مميزة وآخرها الفوز على نادي افي سي مصر بسداسية.