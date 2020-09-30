شكرا لقرائتكم أحمد ناجى: محمد الشناوى مثل النخلة واتخانقت مع كوبر علشان أضمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثنى أحمد ناجى مدرب حراس مرمى سموحة حالياً، والأهلى ومنتخب مصر سابقاً، بمحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى والفراعنة، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه مع الفريق الأحمر خلال الموسم الجارى.

وقال ناجى فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج " البيت الكبير" على قناة الأهلى: محمد الشناوى نخلة كل مدربيه "بيهزوا" فيها " فى اللى بيوقع بلحة وفى اللى بيوقع سباطة بلح وكل واحد وشطارته"، قعدت مع كوبر 4 أيام اتخانق معه لأننى كنت مصمماً على ضمه وهو لم يكن موافقاً، وفى النهاية لم يقتنع إلا بعد مباراة البرتغال.

أضاف: كان من الضرورى أن يثبت على مستواه بعد مباراة البرتغال، وضربت له مثلاً للشيخ الشعراوى بأنه عندما كان يقول خطبة حلوة كان يذهب لتنظيف الحمامات، وفى رأى الشناوى أهم لاعب محترف فى الفترة الحالية.