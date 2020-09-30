شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخطر فايلر رسميًا بعدم تجديد عقده ورحيله عن النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو النادي الأهلي رينيه فايلر المدير الفني للفريق بفسخ العقد بين الطرفين بعد غدٍ، الخميس، في الأول من أكتوبر المقبل وهي المدة المُحددة بين الطرفين لتجديد العقد أو فسخه دون شرط جزائي، وأفادت مصادر بأن إدارة الأهلي أبلغت فايلر منذ قليل بعدم بقائه مع الفريق ورحيله عقب مباراة الترسانة في الكأس، وأكد مسئولو الأهلي لفايلر أنه تم التراجع عن فكرة تجديد عقده لمدة شهر لقيادة الفريق في البطولة الأفريقية مع الاكتفاء بفترة قيادته السابقة للفريق.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا يوم الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر، وخضع فايلر لتحليل كورونا خاصة أنه ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالى.

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