شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون يواصلون التفوق فى اليوم الثانى بمنافسات CIB الدولية للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات اليوم الثانى ببطولة CIB الدولية للإسكواش، والذى شهد تفوقًا مصريًا كبيرًا، فى البطولة التى تنظمها أندية وادى دجلة خلال الفترة بين 28 سبتمبر وحتى الثالث من أكتوبر بقيمة جوائز مادية تصل إلى 372 ألف دولار لتقسم بالتساوى بين الرجال والسيدات، كما يشارك فيها ثمانية من أفضل اللاعبين على مستوى التصنيف العالمى للرجال وثمانية لاعبات فى تصنيف السيدات ، وجاءت نتائج اليوم الثانى كالتالى:

فوز كريم عبد الجواد المصنف الثالث عالمياً على مواطنه على فرج المصنف الثانى بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 11-8, 4-11, 11-8.

فوز نور الشربينى المصنفة الثانية عالمياً على مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى بشوطين نظيفين، فى مباراة استغرقت 22 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-6, 11-7، وبذلك تتأهل الشربينى إلى نصف النهائى بعد انتصارين متتاليين.

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فوز مروان الشوربجى المصنف السابع عالمياً على منافسه بول كول بشوطين نظيفين فى مباراة استغرقت 43 دقيقة وجاءت نتيجة الشوطين كالتالى: 11-6, 11-5.

فوز هانيا الحمامى المصنفة السابعة عالمياً على الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة بشوطين مقابل شوط فى مباراة استغرقت 51 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى: 9-11, 12-10, 11-7.

وتحمل البطلة المعتزلة رنيم الوليلى وكريم عبد الجواد لاعب وادى دجلة لقب البطولة عن النسخة الماضية للبطولة الحالية، والتى تعد أول بطولة اسكواش تستضيفها مصر منذ توقف النشاط الرياضى فى مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا.