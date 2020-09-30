الزمالك ينعى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور ببالغ الحزن والأسى الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" أمير دولة الكويت، مضيفا: نسأل الله تعالى أن يرحمه وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان. وأعلن مجلس الوزراء الكويتى الشيخ نواف الجابر الصباح أميرا للكويت، والديوان الأميرى الكويتى منذ قليل، نبأ بوفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.. وكان التلفزيون الرسمى الكويتى قد قطع بثه قبل إعلان الخبر وبث آيات من القرآن الكريم ، ونقل تلفزيون الكويت الرسمى بيانًا من الديوان الأميرى جاء فيه ما يلى : بسم الله الرحمن الرحيم « يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي» ببالغ الحزن والأسى، ينعى الديوان الأميرى ببالغ الحزن والأسى إلى الشعب الكويتى والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاة المغفور له باذن الله تعالى، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذى انتقل إلى جوار ربه.

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