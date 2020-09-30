والدة لاعبة التنس ميار شريف: تشجيع محمد صلاح لها أعطاها دفعة قوية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت آمال ثابت، والدة ميار شريف، لاعبة التنس، لم أكن أتوقع ما فعلته ميار في مباراتها ببطولة رولان جاروس. وأضافت آمال ثابت، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن ميار بدأت في التنس من سن العاشرة، وكانت تلعب مع خالتها لعبة ريشة طائرة منذ صغرها، وهذا ساعدها كثيرا في لعب التنس. وأكدت والدة لاعبة التنس أن تشجيع اللاعب محمد صلاح لها أعطاها دفعة قوية أثناء تأديتها في مباراة اليوم.

وكان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قدم التهنئة للاعبة ميار شريف لاعبة منتخب مصر للتنس الأرضي بعد أدائها المميز الذي قدمته اليوم في المباراة التي جمعتها مع المصنفة الثانية بالبطولة التشيكية كارولينا بليشكوفا، وتعد اللاعبة شريف ميار أول لاعبة مصرية تشارك فى الدور الرئيسى لبطولة رولان جاروس إحدى البطولات الأربع من سلسلة الجراند سلام فى إنجاز تاريخى، وكانت ميار شريف قد حجزت تذكرتها لأولمبياد طوكيو بعد حصولها على ذهبية دورة الألعاب الأفريقية.

Advertisements

ولفت وزير الشباب والرياضة إلى تقديم كل الدعم للبطلة المصرية ميار شريف التى تقدم أداءً متميزاً فى مختلف البطولات التي تشارك بها، مثنياً على أدائها في بطولة رولان جاروس بفرنسا والذي يعكس تطور رياضة التنس الأرضى بمصر.

وأكد الوزير المساندة والمؤازرة للاعبة، استعداداً لدورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو العام المقبل، ومواصلة أدائها المبهر والمنافسة فى مختلف المباريات التى تخوضها.

يذكر أن المباراة التى أقيمت بين اللاعبة المصرية ميار شريف واللاعبة التشيكية كارولينا بليشكوفا قد أقيمت على ملعب فيليب شاترييه الملعب التاريخى لبطولة رولان جاروس وانتهت المباراة بمجموعتين للمصنفة الرابعة على العالم، الثانية بالبطولة مقابل مجموعة واحدة لبطلة مصر.