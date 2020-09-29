شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور- بيراميدز يحتفل بعيد ميلاد تشاتشيتش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل نادي بيراميدز بعيد ميلاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة عقب الانتهاء من مباراة الاتحاد السكندري والفوز بهدف دون مقابل. وحقق بيراميدز فوزاً هاماً على الاتحاد بهدف سجله جون أنطوي ليمنح الفريق ٣ نقاط غالية في مشوار المنافسة على المركز الثاني لجدول الترتيب. وعقب المباراة، احتفل المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي والكابتن هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبون بعيد ميلاد المدرب وسط فرحة وسعادة كبيرة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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