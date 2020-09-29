شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في الترسانة بعد استبعاد علي معلول من مواجهة الأهلي في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل صفوف نادي الترسانة بعد علمهم باستبعاد على معلول الظهير الايسر للأهلي من التشكيل الاساسي للفريق، ويعتبر شاكر عبدالفتاح المدير الفني للشواكيش أن معلول احد العناصر الاساسية التي يعتمد عليه الأحمر في بناء الهجمات التي يباغت بها المنافسين. وضمت القائمة كلًا من: مصطفى شوبير- حمزة علاء في حراسة المرمى وفي الدفاع: ياسر إبراهيم- أحمد فتحي- محمد هاني- محمد شكري- محمود وحيدوفي الوسط: حمدي فتحي- أليو ديانج- عربي بدر- محمد فخري- جيرالدو- محمد مجدي أفشة- حسين الشحات، وفي الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا- مروان محسن- أليو بادجي- جونيور أجاي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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