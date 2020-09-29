شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتخطي الاتحاد بهدف «أنطوي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

واصل الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز انتصاراته بفوزه الرابع على التوايل في بطولة الدوري الممتاز بعدما تخطي نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الدفاع الجوي، في ختام منافسات الجولة الـ30 للدوري الممتاز.

أحرز للفائز جون أنطوي في الدقيقة (52) ليقتنص لفريقه 3 نقاط غالية رفع بها رصيده إلى النقطة 57 في المركز الثالث فيما تجمد رصيد الاتحاد عن النقطة 38 في المركز الثامن

وشهدت المباراة الغاء هدف ثاني لبيراميدز أحرزه ايريك تراوري وذلك بعد مراجعة حكم اللقاء جهاد جريشة لحكم الفيديو