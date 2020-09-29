شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شوبير يشارك في مباراة الأهلي أمام الشواكيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الاول بنادي الاهلي على الدفع بمصطفى شوبير حارس المرمى في مباراة الترسانة خلال مواجهة كأس مصر المقرر إقامتها يوم الأربعاء،ويرغب المدير الفني السويسري في تجربة الحارس الصاعد بعد ان ظهر بمستوى طيب خلال التدريبات الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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