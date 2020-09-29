22 لاعبا في قائمة طنطا.. وعبد العال يعد بالفوز على الجونة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز. وشهدت القائمة غياب حسام غالي واحمد سالم صافي. وجاءت قائمة طنطا ضد الجونة كالآتي:- مصطفي الكومي، محمد اشرف، سليمام عبدربه، محمد العشري، محمود مسعود، محمد الشاذلي، ايهاب سمير، وليد عادل، مصطفي امين، احمد فهمي، اسلام فؤاد، حسين فيصل، محمد ماجد اونش، محمد حسام الشرخه، محمد اسعد، احمد الألفي، محمد جمال ميدو، احمد الشناوي، هاني رشدي، عبدالرحمن الدح، حامد حمدان، هشام شعبان. يذكر أن نادي طنطا يستعد لمواجهة الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وستقام المباراة بيهم علي ملعب الأخير بالغردقه يوم الخميس في تمام الخامسة والنصف مساءا. ووعد رضا عبد العال، المدير الفني لطنطا بالفوز علي الجونة واستعادة نغمة الانتصارات الوضع في مصر Advertisements

اصابات 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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