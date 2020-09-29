شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف توجه 3 أسئلة لمحمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجهت نجمة التنس العالمية ميار شريف 3 أسئلة الى محمد صلاح نجم الكرة المصرية على رأسها انه كيف تخطى الصعوبات التي واجهته خلال مسيرته الإحترافية ؟،وكيف أصبح شخصا مهما في أوروبا قادماً من مصر؟،وماهى أهم الصعوبات التي واجهته؟.

ولمعت ميار شريف مؤخرا في اللعبة البيضاء رغم خسارتها امام كارولينا في مواجهتهما ببطولة رولان جاروس العالمية ،وقدمت اللاعبة المصرية عرضاً قوياً خلال البطولة نالت به احترام الجميع لتضع قدمها ضمن اللاعبات المصنفات عالمياً في اللعبة البيضاء