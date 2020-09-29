شكرا لقرائتكم خبر عن مذبحة في الإسماعيلي بعد نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر البرازيلي ريكاردو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي على الاستغناء عن نصف لاعبي الدراويش بنهاية الموسم الجاري، وأوضح عضو بالجهاز الفني -رفض ذكر اسمه- ان المدير الفني ليس مقتنعا باداء 6 لاعبين على الأقل داخل صفوف الفريق وطالب المجلس بالتعاقد مع لاعبين مميزين حتى يتمكن من استعادة هيبة الدراويش في الموسم المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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