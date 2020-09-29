شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة قدامى الدراويش تشعل الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت الاحداث داخل نادي الإسماعيلي بسبب زيارة اللاعبين القدامى للنادي من اجل مساندة اللاعبين قبل مواجهة طلائع الجيش في الدوري الممتاز التي انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف مقابل لاشئ سجله أحمد مدبولي .
ووفقا لمصدر مسئوول بالإسماعيلي فإن هناك حالة من الاستياء انتابت عدد من اعضاء المجلس بسبب عدم علمهم بزيارة القدامى إلا بعد توجيه الدعوة لهم، ولفت عضو بالمجلس رفض ذكر اسمه الى أن ابراهيم عثمان لم يوجه الدعوة لأي لاعب من القدامى وإنما جاءت الدعوة عن طريق أحد وكلاء اللاعبين اللذين تربطهم علاقة طيبة برئيس النادي.
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