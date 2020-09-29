شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالإسماعيلي:علي غيط زار النادي لأسباب انتخابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مصدر مسئوول داخل نادي الإسماعيلي، رفض ذكرإسمه، تواجد على غيط عضو مجلس ادارة النادي الاسبق مع اللاعبين القدامى لمساندة الفريق في ازمته بالدوري الممتاز بإعتبار انه لم يشارك أساسياً مع الفريق وقت ان كان لاعباً ولا من نجوم الدراويش حتى يتواجد مع القدامى.
وأكد المصدر أن «غيط» تواجد مع القدامى لأسباب إنتخابية بسبب ترشحه لعضوية البرلمان داخل الإسماعيلية وليس من اجل مساندة الفريق
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
102,955
-
تعافي
95,586
-
وفيات
5,901
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بالإسماعيلي:علي غيط زار النادي لأسباب انتخابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.