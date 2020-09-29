شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالإسماعيلي:علي غيط زار النادي لأسباب انتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد مصدر مسئوول داخل نادي الإسماعيلي، رفض ذكرإسمه، تواجد على غيط عضو مجلس ادارة النادي الاسبق مع اللاعبين القدامى لمساندة الفريق في ازمته بالدوري الممتاز بإعتبار انه لم يشارك أساسياً مع الفريق وقت ان كان لاعباً ولا من نجوم الدراويش حتى يتواجد مع القدامى.

وأكد المصدر أن «غيط» تواجد مع القدامى لأسباب إنتخابية بسبب ترشحه لعضوية البرلمان داخل الإسماعيلية وليس من اجل مساندة الفريق