شكرا لقرائتكم خبر عن بازوكا : السماسرة وراء إنهيار الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حمل سيد عبد الرازق بازوكا، نجم الإسماعيلي الاسبق مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان مسئوولية انهيار الفريق الكروي الأول بسبب اعتماده على أربع وكلاء لاعبين اللذين يديرون الفريق خلال الموسم الجاري، وتسببوا في تراجع مستوى النتائج خلال الفترة الماضية. وشدد عبد الرازق، أن المجلس يتحمل المسئوولية بسبب تركه الأمور كلها الى وكلاء اللاعبين ومن بينهم محمد شيحة وممدوح عيد الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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