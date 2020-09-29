شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبد ربه يواصل دعمه للدراويش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل حسني عبدربه نجم الكرة المصرية والإسماعيلي الأسبق دعمه للاعبي الفريق الكروي الاول بالدراويش من خلال جلساته المستمرة مع اللاعبين وحثهم على تحقيق الفوز بعد الإنتصار الذي حققه على طلائع الجيش بهدف مقابل لاشئ الذي سجله احمد مدبولي .
واكد عبدربه أنه لن يتنازل عن دعم الفريق حتى يتمكن من العودة إلى هيبته مرة اخرى
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الوضع في مصر
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اصابات
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تعافي
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وفيات
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