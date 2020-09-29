شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسافر إلي الإسكندرية الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو السفر إلى الإسكندرية في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي، ومن المقرر أن يخوض الفريق تدريبه غدا في الإسكندرية استعداداً للمباراة.
ويواجه الزمالك فريق المصري مساء الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز على استاد برج العرب.
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