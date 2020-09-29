ابراهيم عثمان يحفز لاعبي الإسماعيلي بالمكافات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حفز إبراهيم عثمان رئيس نادي الإسماعيلي لاعبي الفريق الكروي الاول بنادي الإسماعيلي بالمكافأت المالية في حالة الفوز على سموحه في المباراة المقبلة بالدوري الممتاز . كان الدراويش قد تمكنوا من الفوز على طلائع الجيش بهدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعتهما بالدوري الممتاز وسجله أحمد مدبولي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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