شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضي يؤازر باتشيكو واللاعبين في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على التواجد في تدريبات الزمالك من أجل مساندة الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

وقام أمير مرتضى بمتابعة المران لتسهيل مهمة المدرب البرتغالي من خلال تجهيز كل الأمور الإدارية للفريق قبل السفر إلى الإسكندرية قبل مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس المقبل بمسابقة الدوري الممتاز.

ويواجه الزمالك فريق المصري على استاد برج العرب في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري.