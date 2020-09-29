اتحاد اليد: جلسة مع «جارسيا لضم مدرب وطني لجهاز اليد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة هشام نصر عقد جلسة مع جارسيا المدير الفني الإسباني للمنتخب الوطني لكرة اليد من أجل ضم مدرب وطني للجهاز المعاون خلال مونديال اليد المقرر إقامته في 2021 على أرض مصر بمشاركة 32 منتخبا، ووفقا لرئيس اتحاد اليد فإن المدير الفني سيكون صاحب القرار النهائي في هذا الشان. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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