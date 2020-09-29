أوناجم يواصل التأهيل تحت إشراف المطراوي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لبرنامج تأهيلي خاص في صالة الجيمانزيوم بالنادي ثم خوض بعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف عمرو المطراوي. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 102,955

تعافي 95,586

وفيات 5,901

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