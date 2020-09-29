شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يكلف معاونيه بزيادة الأحمال البدنية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مرانه الأول مع الفريق المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة على التركيز على معدلات اللياقة البدنية للاعبين.
وكلف باتشيكو معاونه جوزيه بيدرو مدرب الأحمال على قيادة التدريبات البدنية لزيادة معدلات اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة لتقسيم الفريق لمجموعات وخوض كل منهم لتدريبات مختلفة سواء كانت اطالات أو بعض التدريبات الخاصة بالمرونة الجسدية.
ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
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