شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الهادي يُطلع كوستا علي التقرير الفني للاعبي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مدحت عبدالهادي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أليكس كوستا المدرب العام بالجهاز الفني الجديد بالزمالك من أجل توضيح الصورة له فيما يخص بعض الأمور الفنية الخاصة بالفريق. ونقل عبد الهادي خلال التدريبات بعض النقاط عن مباراة الفريق الأخيرة أمام الجونة بعدما استعرض معه المدرب البرتغالي عددا من النقاط الفنية التي قام بتدوينها بعد المباراة في تقرير فني اطلع عليه باتشيكو.
وكان الجهاز الفني الجديد للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو قد وقع عقوده أمس ويقود أول مران له اليوم. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
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