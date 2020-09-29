شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تفاصيل جلسة باتشيكو ومصطفي محمد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع مصطفى محمد مهاجم الفريق على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ويعد مصطفى محمد أول لاعب يعقد معه المدير الفني الجديد جلسة منفردة في المران.
ووجه باتشيكو، إشادة خاصة لمصطفى محمد على مجهوده في مباراة الجونة التي تابعها من المقصورة وقال له إنه يعول الكثير عليه في الفترة المقبلة ومنحه بعض التعليمات الخاصة.
وطالب المدير الفني اللاعب بالصبر والتركيز في انهاء الهجمات مؤكداً أنه سيصبح مهاجم مصر الأول، ويستعد الفريق لمواجهة نظيره المصري الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الممتاز.
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