شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة مدرب الترجي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 أكد نادي ​الترجي​ التونسي إصابة مدرب الفريق الأول ​معين الشعباني​ ب​فيروس كورونا​ مشيراً إلى أن ان نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الفني أظهرت إصابة 4 أفراد بالوباء.

وأوضح الترجي في بيان: "صدرت نتائج التحاليل لفيروس كورونا لأعضاء الطاقم الفني للترجي الرياضي التونسي وهم معين الشعباني وعثمان النجار صبري البوعزيزي وكانت إيجابية مع الأسف الشديد". وأضاف: "نؤكد بالمناسبة أن حالة الثلاثي المذكور مستقرة إضافة للمدرب مجدي تراوي الذي تعرف على نتيجة تحليله منذ نهاية الأسبوع المنقضي".

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