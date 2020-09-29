مشادة كلامية حادة بين أصدقاء الأمس مورينيو ولامبارد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 نشبت مشادة كلامية حادة بين أصدقاء الأمس مدرب ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ ومنافسه مدرب ​تشيلسي​ ​فرانك لامبارد​، خلال مواجهة الفريقين المقامة حالياً على ملعب توتنهام ضمن منافسات كأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وأشارت صحيفة "تليغراف" البريطانية إلى أن المدربان دخلا في عراك لفظي على خط التماس موضحة أن البرتغالي أبدى انزعاجه من تحركات لامبارد على خط التماس متوجها لخصمه: "اللعنة لامبارد، عندما كنت خاسراً بـ 0-3 لم تكن تفعل هذا!". Advertisements وألمح السبيشل وان بكلامه إلى تأخر تشيلسي 0-3 أمام وست بروميتش قبل أن ينجح بتحقيق التعادل في نهاية المباراة.

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