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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكيل فان دي بيك منزعج من تعامل مانشستر يونايتد معه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020
انتقد شجاك سوارت وكيل اللاعب دوني فان دي بيك عدد الدقائق الممنوحة لموكله في مانشستر يونايتد.
وقال سوارت في تصريحات لصحيفة ميرور الانكليزية:"بديل؟ لا أحب ذلك على الإطلاق ، حيث كان من الأفضل أن لا يشركه سولسكاير من الأساس بدلًا من الدفع به قبل أربع دقائق من نهاية المباراة".
وتابع:"يجب علي أن أقول أن دي بيك فعل ثلاثة أشياء جيدة أخرى مع مانشستر يونايتد، حيث تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز على برايتون".
واتم: "لكن في العادة كان يجب أن يخسروا بنتيجة سبعة أهداف مقابل أمام برايتون، فهم لديهم فريق جيد ، لكن هذا لا ينبغي أن يحدث لمانشستر يونايتد".
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