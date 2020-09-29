وكيل فان دي بيك منزعج من تعامل مانشستر يونايتد معه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

انتقد ​شجاك سوارت​ وكيل اللاعب ​دوني فان دي بيك​ عدد الدقائق الممنوحة لموكله في ​مانشستر يونايتد​.

Advertisements

وقال سوارت في تصريحات لصحيفة ميرور الانكليزية:"بديل؟ لا أحب ذلك على الإطلاق ، حيث كان من الأفضل أن لا يشركه سولسكاير من الأساس بدلًا من الدفع به قبل أربع دقائق من نهاية المباراة".

وتابع:"يجب علي أن أقول أن دي بيك فعل ثلاثة أشياء جيدة أخرى مع مانشستر يونايتد، حيث تسبب في ركلة الجزاء التي جاء منها هدف الفوز على برايتون".

واتم: "لكن في العادة كان يجب أن يخسروا بنتيجة سبعة أهداف مقابل أمام برايتون، فهم لديهم فريق جيد ، لكن هذا لا ينبغي أن يحدث لمانشستر يونايتد".