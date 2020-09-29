مقدمة برامج عن أسوأ مقابلة في حياتها مع ميسي: شخصيته ليست بقدر أدائه بكرة القدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

كشفت مقدمة البرامج الرياضية الشهيرة ​آن لور بوني​، أن أسوأ مقابلة أجرتها في حياتها كانت مع قائد نادي ​برشلونة​، الأرجنتيني ​ليونيل ميسي​.

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وصرحت آن لور بوني لقناة "TMC": "أسوأ مقابلة أجريتها في حياتي كانت مع ميسي، شخصيته ليست بقدر أدائه في كرة القدم، قد يكون عبقري كرة القدم لكنه على المستوى الإنساني شخص بارد".

وتابعت: "ميسي لا يشارك أي مشاعر وأثناء المقابلة ينظر إليك دون أن يتحرك ويظل ينظر في عينيك إلى أن تضطر أنت لإخفاض عينيك".

وتعرضت الصحفية التي تعتبر من أفضل خمسة مقدمي برامج رياضية في فرنسا لإنتقادات بسبب تصريحاتها عن النجم الأرجنتيني.