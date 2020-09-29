شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر يوفنتوس يستعيد لاعبه المصاب قبل مواجهة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 أشارت شبكة "توتو يوفي" الإيطالية، إلى أن الدولي الألماني ​سامي خضيرة​ شارك في تدريبات ناديه ​يوفنتوس​ الإيطالي اليوم الثلاثاء بشكل طبيعي إستعداداً لمواجهة ​نابولي​ الأحد على ملعب اليانز ستاديوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأضافت الشبكة أن خضيرة تدرب مع زملائه بشكل طبيعي وبدا لائقاً بعدما تعافى من إصابته العضلية. وتحدثت تقارير عن قرب رحيل اللاعب الالماني عن صفوف البيانكونيرو في الميركاتو الصيفي الحالي بعد خروجه من حسابات المدرب أندريا بيرلو إلا أن خضيرة متمسك بالبقاء للقتال على مركزه في صفوف السيدة العجوز.

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