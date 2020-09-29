شكرا لقرائتكم خبر وكيل ليناردو خيل يراوغ ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس مجلس إدارة نادي ضمك صالح أبو نخاع قطع ناديه شوطا في التفاوض مع إدارة نادي الاتحاد بشأن التعاقد مع المحترف الأرجنتيني ليوناردو خيل.

وأبان أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي أبدت مرونة كبيرة في عملية التفاوض، إلا أن وكيل اللاعب أبطأ في عملية إتمام الصفقة لأسباب مالية.

وقال أبو نخاع «سنواصل التفاوض خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع الإمكانيات المالية المحددة لهذه الصفقة، وفي حال عدم الوصول لاتفاق مع وكيل اللاعب سنصرف النظر عنه والتعاقد مع محترف أجنبي آخر».

كما توصلت إدارة الناديين لاتفاق يتم من خلاله إقامة لقاء ودي بينهما في جدة ضمن برنامج الإعداد لمنافسات الموسم المقبل، إلا أنه لم يحدد وقت وتاريخ المواجهة.

على صعيد آخر، وجه المدير الفني للاتحاد فابيو كاريلي إدارة النادي للتنسيق مع القائمين على برنامج تطوير المواهب السعودية، لاستدعاء الظهير الأيسر حازم الزهراني وانضمامه إلى تدريبات الفريق الأول لمتابعته عن قرب، وفي حال أثبت إمكانياته سيتم ضمه لقائمة الفريق.