طحن بين النصر والأهلي بحثا عن المربع الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيكون ملعب جاسم بن حمد مسرحا لقمة سعودية نارية بنكهة آسيوية، تجمع النصر والأهلي في الـ4:40 مساء اليوم في إطار الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا المقام حاليا في الدوحة بنظام التجمع.

فبعد أن فرضت القرعة هذه المواجهة، بدأ كل معسكر في الاستعداد وحشد الصفوف لتجاوز هذه المهمة الصعبة والتأهل إلى نصف النهائي (دور الأربعة).

النصر مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا يراهن على جاهزية الفريق العالية وبزوغ نجومه ولا سيما المنتدبين حديثا، ويؤمل في أن يكون ذلك دافعا لمواصلة الانتصارات والتأهل إلى الدور المقبل في طريقه إلى حصد اللقب.

أما الأهلي ومدربه الصربي فلادان ميلويفتش، فيطمح هو الآخر إلى التوغل أكثر في البطولة رغم معاناة الفريق المتمثلة في افتقاده عناصر مهمة قبل حضوره إلى الدوحة، لكن الفريق أثبت قدرته على تجاوز الصعاب.

واحتاج الأهلي إلى خوض 120 دقيقة ولعب ركلات ترجيح للفوز على شباب الأهلي دبي والتأهل إلى ربع النهائي.

ويريد الأهلي تكرار وصوله إلى نهائي القارة الذي سبق وأن حققه عام 2012 وخسره أمام أولسان الكوري الجنوبي.

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ويعقب مباراة الأهلي والنصر، المواجهة الأخرى في ربع النهائي بين باختاكور الأوزبكي وبيرسبوليس الإيراني.

وستكون تقنية الفيديو حاضرة اليوم للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

طريق النصر حتى ربع النهائي

تصدر المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بعد أن ضمت مجموعته 4 فرق.

تذوق طعم الخسارة مرة واحدة كانت أمام العين الإماراتي بعد أن ضمن التأهل إلى دور الـ16.

في دور المجموعات، تعادل مع السد 2-2 و1-1، وفاز على العين 2-1 وخسر منه 0-1، وفاز على سباهان 2-0 مرتين.

في دور الـ16 فاز على التعاون 1-0.

طريق الأهلي حتى ربع النهائي

تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بعد أن ضمت مجموعته 3 فرق.

انسحاب الوحدة الإماراتي ومحو نقاطه ساهما في تأهله دون تعقيد.

بدور المجموعات، تعادل مع الوحدة الإماراتي 1-1 (ألغيت النتيجة)، فاز على استقلال طهران 2-1 وخسر منه 0-3، فاز على الشرطة العراقي 1-0 وخسر منه 1-2.

في دور الـ16، فاز على شباب الأهلي دبي بركلات الترجيح 4-3.

قبل المواجهة

على المستوى المحلي تواجها في الدوري بمختلف مسمياته، 90 مرة، فاز كل منهما 32 مرة وتعادلا 26 مرة.

في دوري المحترفين التقيا 24 مرة، فاز الأهلي 8 مرات مقابل 7 للنصر، وتعادلا 9 مرات.

آخر 10 مواجهات بين الفريقين، فاز النصر 4 مرات والأهلي مرتين وتعادلا 4 مرات.

لم يسبق أن تواجها بدوري أبطال آسيا، فيما تواجها في كأس الخليج للأندية مرتين فاز فيهما الأهلي ذهابا وإيابا.

عدد أهداف مهاجم النصر عبدالرزاق حمدالله هداف البطولة (6 أهداف) أكثر من عدد أهداف الأهلي (4 أهداف).

مهاجم الأهلي عمر السومة سجل 12 هدفا في النصر خلال 12 مواجهة، فيما سجل حمدالله في الأهلي 3 مرات في 5 مباريات.

حارس النصر، الأسترالي براد جونز أكثر حراس البطولة تصديا للكرة بواقع 23 تصديا.