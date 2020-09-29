شكرا لقرائتكم خبر وليد عبدالله: سنقاتل ولن نلتفت للترشيحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفض حارس مرمى النصر وليد عبدالله الاستسلام إلى ترشيح فريقه للفوز على الأهلي اليوم عندما يلتقيه ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا بالدوحة.

وقال وليد عبدالله في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة «لا يوجد شيء اسمه فريق مرشح، والملعب دائما هو الفيصل، سنقاتل لأننا نهدف إلى الفوز وإسعاد جماهيرنا».

وأردف»جاهزون لخوض المباراة ومعنوياتنا مرتفعة، ونتطلع لتحقيق الانتصار الذي سينقلنا إلى نصف النهائي».

وتابع «الفريقان يعرفان كل شيء عن بعضهما، وجاهزون للمواجهة وأي لاعب يشارك سيقاتل من أجل تحقيق الفوز».