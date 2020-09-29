وليد عبدالله: سنقاتل ولن نلتفت للترشيحات

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وقال وليد عبدالله في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة «لا يوجد شيء اسمه فريق مرشح، والملعب دائما هو الفيصل، سنقاتل لأننا نهدف إلى الفوز وإسعاد جماهيرنا».
وأردف»جاهزون لخوض المباراة ومعنوياتنا مرتفعة، ونتطلع لتحقيق الانتصار الذي سينقلنا إلى نصف النهائي».
وتابع «الفريقان يعرفان كل شيء عن بعضهما، وجاهزون للمواجهة وأي لاعب يشارك سيقاتل من أجل تحقيق الفوز».
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