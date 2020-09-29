شكرا لقرائتكم خبر المقهوي: نعرف طريقتهم جيدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال لاعب خط وسط فريق الأهلي حسين المقهوي في المؤتمر الصحفي أمس بالدوحة، إن الأهلي لا يحتاج إلى التعرف على خصمه النصر عندما يلتقيه اليوم في إطار ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأضاف «الفريقان يعرفان بعضهما جيدا من كثرة المواجهات التي جمعتهما في المنافسات السعودية المختلفة، لذلك فإن أوراق كل فريق مكشوفة أمام الآخر، وهو ما قد يجعل المباراة أكثر صعوبة».

وتابع «لا بديل عن الفوز من أجل التأهل للدور قبل النهائي، لذلك استعددنا جيدا لهذه الموقعة الصعبة».

وأكد المقهوي إصرار زملائه اللاعبين على تحقيق الفوز ومواصلة المشوار في البطولة من خلال التأهل إلى الدور نصف النهائي.