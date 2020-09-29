شكرا لقرائتكم خبر فيتوريا: نعرف كيف تؤكل كتف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتابع خلال المؤتمر الصحفي أمس «نعرف الأهلي كما نعرف كيف نخطف الفوز في مثل هذه المباريات الصعبة والمعقدة، وثقتي كبيرة في لاعبي فريقي».
وأكد أن فريقه يريد الابتعاد أكثر خلال النسخة الحالية من البطولة، لذلك سيعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي رغم صعوبة المهمة على حد وصفه.
وزاد «المباراة تتعلق بفريقين كل منهما يعرف الآخر عن ظهر قلب، لذلك ستكون مواجهة مثيرة للاهتمام والمتابعة، ومن جانبنا، يجب أن نكون في قمة التركيز حتى نفوز، علينا التحكم في التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفارق في مثل هذه المباريات التي لا تحتمل التعويض».
كانت هذه تفاصيل خبر فيتوريا: نعرف كيف تؤكل كتف الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.