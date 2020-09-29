شكرا لقرائتكم خبر فيتوريا: نعرف كيف تؤكل كتف الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدا المدير الفني لفريق النصر، البرتغالي روي فيتوريا واثقا من أداء لاعبيه وفريقه عندما يلتقي الأهلي اليوم بالدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، وقال إنهم جاهزون لخوض المباراة بالقوة الضاربة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي أمس «نعرف الأهلي كما نعرف كيف نخطف الفوز في مثل هذه المباريات الصعبة والمعقدة، وثقتي كبيرة في لاعبي فريقي».

وأكد أن فريقه يريد الابتعاد أكثر خلال النسخة الحالية من البطولة، لذلك سيعمل على تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي رغم صعوبة المهمة على حد وصفه.

وزاد «المباراة تتعلق بفريقين كل منهما يعرف الآخر عن ظهر قلب، لذلك ستكون مواجهة مثيرة للاهتمام والمتابعة، ومن جانبنا، يجب أن نكون في قمة التركيز حتى نفوز، علينا التحكم في التفاصيل الصغيرة لأنها تصنع الفارق في مثل هذه المباريات التي لا تحتمل التعويض».