فلادان: سنقاتل من أجل أهدافنا

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وأضاف فلادان في المؤتمر الصحفي أمس «سنقاتل ونلعب ثم سنشاهد ماذا سيحصل، أعددنا فريقنا جيدا لمواجهة اليوم فقط نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا».
وامتدح فلادان قائد الفريق حسين عبدالغني، وقال»عبدالغني من اللاعبين الذين أحترمهم كثيرا فهو صاحب خبرات كبيرة ويكفي أنه يلعب بشكل مميز في هذا السن، كما أنه من اللاعبين الذين ينسجمون مع فلسفتي، كما أثنى على عطاء هداف الفريق عمر السومة وجاهزية اللاعب الألماني العائد من الإصابة، مارك مارين للمشاركة».
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