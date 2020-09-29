شكرا لقرائتكم خبر فلادان: سنقاتل من أجل أهدافنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف المدير الفني لفريق الأهلي، فلادان ميلويفيتش، خصمه اليوم في الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، فريق النصر، بالجيد الذي يستحق الاحترام، مؤكدا في الوقت نفسه، عمله إلى تحقيق الفوز عليه كأحد أهدافه في هذه البطولة التي يسعى خلالها إلى التأهل للدور نصف النهائي.

وأضاف فلادان في المؤتمر الصحفي أمس «سنقاتل ونلعب ثم سنشاهد ماذا سيحصل، أعددنا فريقنا جيدا لمواجهة اليوم فقط نتمنى أن يكون التوفيق حليفنا».

وامتدح فلادان قائد الفريق حسين عبدالغني، وقال»عبدالغني من اللاعبين الذين أحترمهم كثيرا فهو صاحب خبرات كبيرة ويكفي أنه يلعب بشكل مميز في هذا السن، كما أنه من اللاعبين الذين ينسجمون مع فلسفتي، كما أثنى على عطاء هداف الفريق عمر السومة وجاهزية اللاعب الألماني العائد من الإصابة، مارك مارين للمشاركة».