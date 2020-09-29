شكرا لقرائتكم خبر الفارسي رابع صفقات العدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكملت إدارة نادي العدالة برئاسة عبدالعزيز المضحي الصفقة الرابعة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، حيث وقعت عقدا احترافيا مع اللاعب مهند الفارسي. وسبق للفارسي أن مثل أندية النهضة والأهلي والوحدة وضمك وأخيرا الشعلة، ويعتبر رابع صفقات الفريق هذا الموسم بعد مبارك الأسمري وموسى مدخلي ومحمد عسيري.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفارسي رابع صفقات العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.