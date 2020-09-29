أمير القصيم يتسلم تقرير الفروسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - A A تسلم أمير منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل التقرير الختامي للموسم الماضي في ميدان الملك سعود للفروسية بالمنطقة. جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه أمس، مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية عبدالعزيز التويجري الذي اطلع خلاله على متطلبات الموسم الجديد لرياضة الفروسية وتطويره وتحديثه. وأشاد الأمير فيصل بن مشعل بما احتواه التقرير لخدمة هذه الرياضة ومحبيها في أنحاء المنطقة كافة، مؤكدا دعم إمارة المنطقة لكل ما يخدم وينمي ويساعد على الدفع بعجلة التطوير في المنطقة، مطالبا بالعمل الدؤوب لخدمة هذه الرياضة الأصيلة. من جهته أوضح مدير عام ميدان الملك سعود للفروسية أن عدد الخيل المشاركة خلال الموسم المنصرم وصل إلى 496 خيلا، وعدد الملاك المشاركين 121 مشاركا، وعدد المدربين 94 مدربا، وعدد الخيالة المشاركين 72 خيالا، كما أقيمت أكثر من 20 حفلة سباق للخيل. ميدان الملك سعود للفروسية

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