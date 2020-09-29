شكرا لقرائتكم خبر جوائز النسخة الثانية لكأس السعوية للفروسية تتجاوز 30 مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية، رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد، إطلاق النسخة الثانية من كأس السعودية خلال فبراير 2021، والتي تعد أغلى سباقات الخيل بالعالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مقر نادي سباقات الخيل بالرياض، والذي تحدث خلاله الأمير بندر عن تفاصيل النسخة الثانية من الحدث العالمي الذي سيقام يومي 19 و20 فبراير 2021 بمشاركة أبرز الأسماء العالمية للمنافسة على جوائز السباق الأغلى في العالم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة الجوائز تصل إلى 30.5 مليون دولار، بزيادة مقدارها مليون وثلاثمئة ألف دولار عن النسخة الأولى.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عبر تقنية الفيديو لنقله إلى أماكن مختلفة حول العالم «لا نبالغ عند الحديث عن النجاح الذي حققه كأس السعودية 2020 باستقطاب أفضل الخيل والمدربين والفرسان في العالم خلال الدورة الأولى لسباق دولي جديد يقام للمرة الأولى، حيث شهدنا مشاركة 22 جوادا من الفئة الأولى، حققت خلال مشاركاتها 34 انتصارا رائعا في نفس المستوى، ويعد ذلك إنجازا مميزا لأكثر السباقات عراقة في العالم»، مبينا أن هذا السباق العالمي سيقام السبت 20 فبراير 2021، قبيل أسبوع من تاريخ النسخة السابقة وستكون المشاركة مجانية، وأما الشوط الأبرز والرئيس من ضمن الأشواط الثمانية التي ستقام في اليوم نفسه هو شوط كأس السعودية، وستحظى ثلاثة من الأشواط الرملية بزيادة في قيمة جوائزها.

وأبان الأمير بندر بن خالد أن سباق ديربي السعودية ومسافته 1600م، سيشهد زيادة في الجائزة النقدية لتصبح مليونا و500 ألف دولار بدلا من 800 ألف دولار. وارتفعت قيمة سباق عبية السعودي للجواد العربي ومسافته 2000 م من 1.9 مليون دولار إلى مليوني دولار، بينما تضاعفت قيمة جوائز سباق نادي سباقات الخيل التكافئي للخيل المحلية (Handicap) من نصف مليون إلى مليون دولار، أما في يوم تحدي الفرسان الدوليين وهو يوم الجمعة 19 فبراير قبل يوم من كأس السعودية، فسيشارك فيه 14 من أفضل الخيالة في العالم، منهم 7 فارسات و5 فرسان دوليين، إضافة إلى فارسين محليين، سيتنافسون على جوائز تبلغ قيمتها مئة ألف دولار.

وأضاف الأمير بندر «نأمل عبر التحسينات التي أدخلناها على كأس السعودية 2021 أن نقدم لجماهير ومحبي سباقات الخيل أكثر السباقات حماسة وإثارة للاهتمام، سواء باستمتاعهم بأجواء المنافسة هنا، أو من خلال متابعتهم للسباق من منازلهم، لقد كانت انطلاقة كأس السعودية في 2020 رائعة، ويتوجه اهتمامنا الآن إلى العام الثاني للكأس، حيث نسعى للاستفادة من الدروس التي تعلمناها خلال الدورة الأولى لتوجيه الفعالية نحو آفاق جديدة، وإنشاء علاقات إقليمية ودولية ضمن هذا القطاع، والتفاعل مع متابعي السباقات العالمية، ودعم المشاركة المحلية، إضافة إلى تطوير سباقات الخيل بوصفها رياضة عالمية».

Advertisements

وسيشهد السباق إثارة في كل جوانبه ومنافساته، فعلى صعيد أشواط تحدي الفرسان الدوليين تأتي الفارسة Feliza Albrus التي سبق أن حازت على لقب البطلة في نيوزيلاند 4 مرات، حيث توجت مسيرتها بأول انتصار في الميادين السعودية بحصولها على المركز الأول في أول أشواط تحدي الفرسان الدوليين في النسخة الأولى من كأس السعودية عام 2020، بجانب الفارسة السويسرية Sybil Vogt والفارسة الفرنسية Michael Michel، والفارس الأمريكي المخضرم Mike Smith، وتبلغ الجائزة النقدية لكل من أشواط تحدي الفرسان الدوليين 400 ألف دولار سيتم التنافس عليها على المضمار الترابي.

وشارك 64 جوادا من خارج المملكة في النسخة الأولى لكأس السعودية عام 2020، يمثلون 10 دول مختلفة، إلا أنه من المقرر تجاوز كأس السعودية 2021 لعدد المشاركين لهذه النسخة، حيث تمت إضافة سباق جديد أعلن عن إقامته الجمعة وهو سباق لونجين العشبي (Handicap)، ولتعزيز الاهتمام والطابع الدولي سيقام سباق السعودية الدولي من فئة التكافؤ (Handicap) الذي تصل قيمة جوائزه إلى 500 ألف دولار، على مضمار عشبي حيث ستكون مسافة السباق 2100 م، وسيفتح مجال المشاركة فيه أمام الجياد المدربة في دول غير مدرجة ضمن المستوى الأول من قبل منظمة IFHA، وفيما يخص مشاركة الخيل المحلية في هذا الشوط فسيكون بإمكانها التسجيل طالما حازت على مشاركة واحدة محليا قبيل الأول من فبراير 2021.

من جانبه قال مدير سباق كأس السعودية توماس رايان «نفخر بالنجاح في جذب أهم العناصر الفاعلة في هذه الرياضة للمشاركة بجيادهم في فعالية تطلق للمرة الأولى، وإضافة إلى ما شهدناه من تطور تدريجي أظهرته تلك الخيل بعد مشاركتها في السباق فإن الشكل المبهر الذي ظهرت به يشكل حافزا إضافيا للمدربين والملاك للقدوم والمشاركة في العام المقبل».

زيادة جوائز البطولة النقدية