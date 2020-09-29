شكرا لقرائتكم بيراميدز يطارد الزمالك بالفوز على الاتحاد بهدف جون أنطوى في الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على الاتحاد السكندرى بهدف دون ر، أحرزه الغانى جون أنطوى فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوى، بختام منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة دخلها الفريق السماوى منتشيًا بفوزه على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف خارج ملعبه في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر زعيم الثغر من انبى بهدفين دون رد في نفس الجولة.

بهذا الفوز يواصل بيراميدز تضيق الخناق على الزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 58 نقطة، حيث وصل بيراميدز للنقطة 57 فى المركز الثالث، بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 17 مباراة وتعادل في 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 14 وخسر 7 وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ولايزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

شهد الشوط الأول قوة وندية بين الفريقين، وسعى كل فريق لهز شباك منافسه، وفى الدقيقة 41 ارتكب مروان النجار لاعب زعيم الثغر خطأ مع إريك تراورى، ليحتسب الحم جهاد جريشة ركلة جزاء، ثم عاد للفار ليحتسبها من على حدود منطقة الجزاء ويشهر البطاقة الحمراء لمران النجار.

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وفى الدقيقة 46 أحرز إريك تراورى هدف التقدم لبيراميدز، وبالعودة لتقنية الفار قرر الحكم إلغاء الهدف، بداعى ارتطام الكرة بيد جون أنطوى، قبل تسجيلها بالمرمى.

وفى الشوط الثانى، أحرز الغانى جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز فى الدقيقة 52، وألغت تقنية الفار هدف لإريك تراورى، كما سدد خالد قمر لاعب الاتحاد كرة مقصية نموذجية على مرمى المهدى سليمان حارس بيراميدز، لتمر الكرة أعلى المرمى بقليل.